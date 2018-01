Actualidade

O euro subiu hoje e manteve-se acima de 1,22 dólares, depois de vários membros do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE) manifestarem preocupação com a recente valorização da moeda europeia.

Às 18:20 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,2248 dólares, quando na terça-feira à mesma hora negociava a 1,2236 dólares.

O vice-presidente do BCE, Vítor Constâncio, disse em entrevista ao jornal italiano La Repubblica que está preocupado com os movimentos repentinos no euro, que não surgem em resposta a dados fundamentais da zona euro.