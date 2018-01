Actualidade

O motociclista Miguel Oliveira e a atleta Inês Henriques receberam hoje os prémios de atleta masculino e feminino de 2017, que foram atribuídos pela Confederação do Desporto de Portugal, durante a 22.ª edição da Gala do Desporto.

Miguel Oliveira, de 23 anos, que corre pela equipa KTM, terminou a temporada de Moto2 no terceiro lugar, tendo somado três vitórias nas últimas três provas do campeonato do ano passado, na Austrália, Malásia e Valência.

O motociclista foi consagrado na cerimónia que decorreu no Casino Estoril, tendo batido a concorrência do surfista Frederico Morais, o atleta e medalhado olímpico Nélson Évora, o canoísta Fernando Pimenta e o futsalista Ricardinho.