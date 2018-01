Actualidade

A Ordem dos Médicos defende que os doentes com pulseira amarela nas urgências tenham uma triagem clínica adicional quando houver atrasos ou entupimentos nos serviços.

"Existem tempos de espera para doentes amarelos que são muito elevados. Este grupo de doentes não é todo igual. Tenho a certeza de que uma triagem clínica dos doentes poderia ajudar a distinguir os doentes de facto urgente dos menos urgentes", sugere o bastonário Miguel Guimarães em entrevista à agência Lusa.

Estas adaptações à atual triagem feita nas urgências podiam ser aplicadas, com flexibilidade, no caso de haver atrasos no cumprimento dos tempos de resposta a estes doentes ou quando as urgências estejam especialmente concorridas.