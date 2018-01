Venezuela

Mais de 1,24 milhões de venezuelanos entraram em território da Colômbia durante o mês de dezembro passado, indicou o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia.

De acordo com a imprensa colombiana, que cita os últimos dados oficiais, a migração de venezuelanos é causa de preocupação para o Governo de Bogotá, uma vez que o número de entradas registadas em dezembro de 2017, 1.244.434, corresponde a "quase metade dos habitantes da área metropolitana de Cúcuta".

As entradas realizaram-se através dos municípios de Cúcuta, Villa del Rosario e Puerto Santander, no departamento Norte de Santander, na fronteira com a Venezuela, indicou o diário El Tiempo.