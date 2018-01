Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, esclareceu que a utilização de quatro laterais de início no onze que entrou em campo no Estoril, nomeadamente Maxi Pereira, Alex Telles, Ricardo e Layún, "não foi o mais correto".

"Depois dos primeiros 45 minutos é fácil ver o que correu bem e menos bem. Ninguém pensa no que é a preparação e a forma de ver essa melhor forma de ganhar o jogo", começou por dizer o técnico portista.

O encontro foi interrompido na segunda-feira, ao intervalo, devido a problemas de segurança numa das bancadas do Estádio António Coimbra da Mota, que motivaram a sua evacuação e obrigaram centenas de adeptos dos 'azuis e brancos' a descer para o relvado.