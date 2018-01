Actualidade

Os cantores José Cid, Anabela e Gonçalo Tavares regressam este ano ao palco do Festival da Canção, cuja final decorre em março, numa edição com uma maior quantidade e diversidade de canções, que foi hoje apresentada em Lisboa.

"Os compositores mostram uma evolução [em relação à edição do ano passado], em quantidade e diversidade", afirmou hoje o jornalista Nuno Galopim que, com o radialista Henrique Amaro, lançou o convite a 22 compositores para que apresentassem uma canção original inédita no concurso da RTP. A estes 22 juntaram-se dois autores que responderam a um concurso promovido pela Antena 1, e um escolhido por Salvador Sobral, vencedor da edição de 2017.

Os intérpretes das 26 canções que disputam o festival, escolhidos pelos compositores, foram anunciados hoje, no Hub Criativo do Beato, numa apresentação que o diretor de programas da RTP, Daniel Deusdado, disse ter "um extraordinário simbolismo".