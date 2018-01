Actualidade

A EDP anunciou hoje que avançou para Tribunal contra a execução do decreto-lei que criou um mecanismo que visa a reposição do equilíbrio concorrencial entre produtores de eletricidade em Portugal e Espanha, à semelhança do que fez a Endesa.

Fonte oficial do grupo liderado por António Mexia disse hoje que "a EDP decidiu impugnar a execução do Decreto-Lei de 2013 que criou um mecanismo que visa a reposição do equilíbrio concorrencial entre produtores de eletricidade a operar em Portugal e Espanha", sem adiantar mais pormenores sobre este processo no dia em que a Endesa anunciou ter avançado para a Justiça.

Hoje a elétrica espanhola Endesa divulgou que entregou na quarta-feira uma ação judicial de impugnação do despacho do secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, que anulou a possibilidade de as produtoras de eletricidade refletirem determinados custos nos preços finais ao consumidor.