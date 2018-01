Actualidade

O presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) disse hoje ser preciso "evitar a política criminal 'à flor da pele', condicionada por pressões que têm assinatura", e criticou a "expansão absurda" do regime das contraordenações.

Segundo António Henriques Gaspar, que falava na abertura do ano judicial, é necessário "evitar a política criminal 'à flor da pele', condicionada por pressões que têm assinatura e resistir à manipulação das categorias através da expansão absurda e antidogmática do regime das contraordenações, que objetivamente expulsa o juiz do essencial".

Na sua intervenção, o presidente do STJ considerou ainda importante refletir sobre o perigo do excesso de retórica à volta da chamada 'criminalidade económica', alegando que, "além do ruído, sobra uma noção sem muito conteúdo, quando as conceções da nova economia financeira lançam para o lixo crimes com bens jurídicos sedimentados e impõem ao legislador a fuga para o mundo das contraordenações".