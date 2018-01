Actualidade

Os trabalhadores da antiga fábrica da Triumph entregaram hoje uma peça de lingerie na Presidência do Conselho de Ministros, em Lisboa, como protesto contra o encerramento da fábrica em Loures e apelaram ao Governo para intervir no processo.

"Nós levámos um cinto de ligas para simbolizar a ida do senhor ministro da Economia, [Caldeira Cabral], no dia 07 de janeiro de 2017 à empresa, quando apadrinhou todo este processo, a passagem da Triumph para a TGI-Gramax", disse à Lusa Mónica Antunes, dirigente do sindicato dos têxteis do Sul, durante a manifestação, que os trabalhadores realizaram hoje em frente à Presidência do Conselho de Ministros.

E prosseguiu: "o senhor ministro da Economia disse [então] que era uma empresa de sucesso, que tinha tudo para dar certo, que a mão-de-obra era qualificada e que íamos ser uma empresa de sucesso".