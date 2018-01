Actualidade

Os pedidos semanais de subsídio de desemprego nos Estados Unidos baixaram na semana passada em 41.000 para 220.000, o menor registo em 45 anos, informou hoje o Departamento do Trabalho.

O número de pedidos ficou abaixo do esperado pelos economistas, que tinham apontado para 246.000 pedidos na semana passada.

Quanto à média de pedidos em quatro semanas, um indicador mais fiável da evolução do mercado laboral, registou uma redução de 6.250 e ficou em 244.500, de acordo com o relatório do governo.