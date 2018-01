Incêndios

O ministro da Administração Interna assumiu hoje como "prioridade absoluta" a limpeza do mato até maio, uma responsabilidade que deve ser "de todos" os cidadãos, destacando o reforço no domínio da prevenção de incêndios florestais.

"Não deixaremos de fazer tudo para que, no domínio da prevenção, no domínio da preparação para um melhor combate, se faça este ano - como tem dito o senhor primeiro-ministro - tudo aquilo para que nada seja como antes nesta matéria", declarou Eduardo Cabrita.

Na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministro, o governante disse que estão identificadas 19 áreas de maior risco de incêndios florestais, numa lista "que será subsequentemente divulgada a todos", assim como os municípios, as freguesias e as aldeias em que se verifica um maior risco.