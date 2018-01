Actualidade

A companhia Lundin Mining anunciou hoje o adiamento de obras do projeto de 260 milhões de euros para expandir a produção de zinco na mina de Neves-Corvo, no Alentejo, devido às "perturbações laborais" e possíveis novas greves.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a companhia mineira sueca-canadiana dona da empresa Sominor, a concessionária da mina de Neves-Corvo, no concelho de Castro Verde, distrito de Beja, refere que "decidiu adiar as construções do Projeto de Expansão do Zinco/Zinc Expansion Project (ZEP) à superfície até que se verifique a estabilidade total da operação".

A Lundin Mining explica que tomou a decisão "dadas as perturbações laborais ocorridas no último trimestre de 2017 e a possibilidade de ocorrência de novas greves no primeiro trimestre de 2018" na mina de Neves-Corvo.