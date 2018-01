Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros português disse hoje que realizará "imediatamente", pela "via diplomática apropriada", a diligência que a Procuradoria-Geral da República peça no processo que envolve os filhos do antigo embaixador iraquiano, acusados de tentativa de homicídio.

"Logo que a Procuradoria-Geral da República comunicar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que diligência pretenda seja realizada junto das autoridades iraquianas, será imediatamente realizada tal diligência pela via diplomática apropriada", afirmou o chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva, em resposta a uma pergunta da agência Lusa.

O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra os filhos do antigo embaixador iraquiano em Portugal por tentativa de homicídio de um jovem, em agosto de 2016, em Ponte de Sor, no distrito de Portalegre.