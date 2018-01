Actualidade

O Conselho do Governo Regional da Madeira aprovou hoje o novo valor de 592 euros para o salário mínimo regional a vigorar este ano, o que representa um aumento de 22 euros em comparação com o montante de 2017.

O texto das conclusões da reunião semanal do executivo madeirense liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque refere que esta proposta de retribuição mínima mensal será enviada à Assembleia Legislativa da Madeira e prevê efeitos retroativos a 01 de janeiro deste ano.

"Este acréscimo salarial visa contribuir, nos limites do possível e da atual conjuntura económica, para a melhoria dos níveis remuneratórios do conjunto de trabalhadores que auferem retribuições mais baixas, no cumprimento dos objetivos da política social, assumidos pelo Governo Regional", pode ler-se no documento.