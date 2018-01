Actualidade

O sindicato dos mineiros lamentou hoje a decisão da companhia Lundin Mining de adiar obras de um projeto de 260 milhões de euros na mina de Neves-Corvo, considerando ser uma forma de "intimidar" trabalhadores e evitar novas greves.

"Fomos apanhados de surpresa com a notícia da decisão, que, naturalmente, lamentamos e nos preocupa", porque se trata "de um grande investimento numa empresa com imensos postos de trabalho e numa região com enormes carências a nível laboral", disse à agência Lusa o coordenador da direção do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira (STIM) Luís Cavaco.

A decisão "faz parte da intimidação da Lundin Mining sobre os trabalhadores" da empresa Sominor, a concessionária da mina de Neves-Corvo, no concelho de Castro Verde, distrito de Beja, disse o sindicalista, afirmando: "Acredito que é uma forma de intimidar os trabalhadores para evitar que façam novas greves".