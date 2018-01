Actualidade

Um homem morreu hoje na sequência de uma colisão entre um motociclo e um veículo de mercadorias, na Estrada Nacional (EN) 125, em Almancil, no concelho de Loulé (Algarve), disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, a vítima mortal é um homem de 27 anos, condutor do motociclo, desconhecendo-se as causas da colisão.

O acidente ocorreu por volta das 15:00 na zona do Troto, na freguesia de Almancil.