O Benfica começou com uma vitória os oitavos de final de Challenge Cup de voleibol, ao derrotar hoje em Bucareste o Steaua, por 3-2, no jogo da primeira mão.

A segunda e decisiva mão joga-se a 31 de janeiro, pelas 20:30, com os pupilos de José Jardim a receber a equipa romena no pavilhão da Luz.

O Steaua começou mais forte, com 25-21 no primeiro parcial, após o que as 'águias' viraram o marcador, com 25-16 e 25-17 a seu favor.