Actualidade

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) negou hoje a insuficiência de camas no Hospital Pediátrico para fazer face à gripe sazonal, apesar do acréscimo de 50% dos episódios de urgência relativamente à média anual.

"Apesar da grande pressão no internamento, foi sempre possível internar todos os doentes em condições adequadas sem compromisso de toda a atividade programada", refere o CHUC, num comunicado enviado à agência Lusa.

De acordo com a nota, o Serviço de Urgência do Hospital Pediátrico "tem dado resposta eficaz, mesmo tendo em conta uma procura mais elevada" nos últimos dias, "tendo sido tomadas de imediato as medidas adequadas".