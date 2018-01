Actualidade

As autoridades australianas anunciaram hoje estarem a investigar as causas que obrigaram um Airbus A330 da Malaysia Airlines a desviar-se da rota, na quinta-feira, e a aterrar no centro do país.

O voo MH122 da companhia malaia saiu na quinta-feira de Sydney com destino a Kuala Lumpur, com 244 passageiros a bordo, quando registou "falhas técnicas num dos motores", o que obrigou a desviar o aparelho da rota e a aterrar na cidade de Alice Springs.

Em comunicado, a Autoridade para a Segurança nos Transportes australiana indicou que vai ouvir a tripulação e rever provas disponíveis e comunicar "qualquer problema crítico para a segurança".