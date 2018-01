Actualidade

O Corredor Ferroviário do Sul arranca, no primeiro trimestre deste ano, com o lançamento do concurso para a construção do troço entre Évora e Elvas e o início da obra de Elvas até à fronteira do Caia.

São "dois momentos importantes", que vão ocorrer "ainda neste primeiro trimestre", e que "marcam o arranque da construção deste eixo ferroviário", afirmou hoje o primeiro-ministro, António Costa, em Évora.

Numa reunião com o Conselho Regional da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA), o chefe do Governo assinalou que o Corredor Ferroviário do Sul é "dos investimentos mais estruturantes do Portugal 2020".