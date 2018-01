Reunião do Conselho de Estado começou pelas 15

A reunião do Conselho de Estado começou hoje pelas 15:05, com duas ausências, do antigo Presidente da República António Ramalho Eanes e do neurocientista António Damásio, disse à Lusa fonte da Presidência da República.

Num comunicado enviado à agência Lusa, o general Ramalho Eanes informa que não participa nesta reunião por indicação médica, "por estar com gripe", mas que "enviou, no entanto, ao secretariado do Conselho de Estado a comunicação escrita que tinha preparado".

O órgão de consulta política do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reúne-se hoje, no Palácio de Belém, em Lisboa, tendo como tema o quadro financeiro que se seguirá ao Portugal 2020.