O Bloco de Esquerda (BE) usou hoje o acordo com PS e PCP no Código do Trabalho para defender uma revisão mais ampla da legislação laboral, à qual o Governo minoritário de António Costa tem reservas.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, em Lisboa, após ser anunciado um acordo à esquerda (PS, PCP e BE) para mudar o código laboral em que se reforça o direito dos trabalhadores no caso de transmissão de estabelecimento, o deputado José Soeiro, deputado do BE, recusou a ideia de as mudanças ficarem por aqui.

"Por nós não", afirmou, lembrando que os bloquistas apresentaram propostas de alteração ao Código do Trabalho para reverter as alterações feitas pelo Governo PSD/CDS durante o tempo da "troika".