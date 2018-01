Actualidade

Os tripulantes de cabine da TAP vão fazer greve entre 09 e 11 de fevereiro e planeiam paralisações parciais em março, por estarem esgotadas "todas as possibilidades" para um consenso com o Governo e com a companhia.

Segundo uma moção aprovada hoje em assembleia-geral do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), a que a agência Lusa teve acesso, os protestos levam ainda em conta "os constantes atropelos ao AE [Acordo de Empresa] e a degradação das condições de trabalho dos tripulantes de cabine".

Na reunião magna extraordinária ficou decidido que a direção do SNPVAC apresente de "imediato um pré-aviso de greve para os dias 09,10 e 11 de fevereiro de 2018", altura de Carnaval.