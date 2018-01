Actualidade

O croata Josip Misic, reforço de inverno, estreou-se hoje nos convocados do Sporting, para a visita ao Vitória de Setúbal, da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O médio, contratado ao Rijeka, entra pela primeira vez no lote das escolhas do treinador Jorge Jesus, que deixou de fora da lista o costa-riquenho Bryan Ruiz.

O Sporting, primeiro classificado do campeonato, com 46 pontos, visita hoje o Vitória de Setúbal, 17.º e penúltimo, com 13, às 19:00, numa partida que será arbitrada por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.