Incêndios

A Associação das Vítimas do Maior Incêndio de Sempre em Portugal (AVMISP) contestou hoje o encerramento do Serviço de Atendimento Permanente (SAP) de Oliveira do Hospital, considerando que a saúde dos utentes está em risco.

"Esta alteração tem levantado dúvidas entre os utentes, tem gerado desconfiança na qualidade do atendimento médico e tem colocado em risco a saúde dos pacientes", afirma em comunicado a AVMISP, liderada pelo empresário Luís Lagos.

O funcionamento do SAP daquele município, no distrito de Coimbra, um dos mais atingidos pelos incêndios de outubro de 2017, "foi reduzido, logo no início de novembro, apenas para horário diurno de segunda-feira a sexta-feira, tendo ficado as urgências noutros horários a cargo de um hospital fora da esfera pública", lamenta.