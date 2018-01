Ajuda externa

A Comissão Europeia recomenda que Portugal reforce o ímpeto reformista, através de "reformas ambiciosas" que promovam o crescimento económico e uma consolidação estrutural sustentada, embora reconheça a recuperação da economia portuguesa nos últimos meses.

"No futuro, o desafio é fortalecer o ímpeto reformista. Neste aspeto, são necessárias reformas ambiciosas que promovam o crescimento económico e uma consolidação estrutural sustentadas para melhorar a resiliência da economia a choques", afirma Bruxelas no relatório sobre a missão de acompanhamento pós-programa que decorreu entre novembro e dezembro passados e divulgado hoje.

Este relatório aprofunda as conclusões fundamentais que já tinham sido publicadas logo após ao dia seguinte do final da missão e estará em debate na próxima reunião do Eurogrupo, a primeira presidida pelo ministro português das Finanças, Mário Centeno.