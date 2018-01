Actualidade

Os alunos das escolas de Vila do Conde, no distrito do Porto, ajudaram a manter viva uma secular tradição do concelho, transformando mais de duas mil colheres de pau em pequenas obras de arte para serem vendidas na 'Feira dos Namorados'.

O evento, também conhecido como a 'Feira das Colheres de Paus', tem raízes num mercado que acontecia nesta localidade desde o século XVII e apesar de, ao longo dos tempos, sofrer algumas transformações, manteve a sua génese popular.

Em outros tempos, as decoradas colheres de pau serviam como pretexto para um pedido de namoro, contendo desenhos de cores vivas e versos que pretendiam impressionar e apelar ao sentimento para aproximar os casais.