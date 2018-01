Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em alta, pela terceira sessão consecutiva, com o índice PSI20 a subir 0,31% para 5.689,05 pontos, em linha com as bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 subiram, seis desceram e uma ficou inalterada. A Sonae Capital liderou os ganhos e avançou 7,13% para 1,05 euros por ação.

As principais bolsas europeias também terminaram a semana em terreno positivo, com ganhos que variaram entre 0,39% de Londres e 1,15% de Frankfurt.