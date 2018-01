Actualidade

A comissão parlamentar de Assuntos Europeus aprovou hoje a audição do ministro dos Negócios Estrangeiros, pedida pelo PSD e Bloco de Esquerda, sobre a posição do Governo português quanto à criação de listas transnacionais nas eleições europeias.

Os requerimentos das bancadas social-democrata e bloquista, que pediam a audição urgente de Augusto Santos Silva, foram aprovados por unanimidade, disse à Lusa fonte parlamentar.

Os deputados querem que o chefe da diplomacia portuguesa esclareça a posição do executivo português sobre esta matéria, depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter subscrito uma declaração que defende que "as listas transnacionais de deputados do Parlamento Europeu, a serem eleitos a nível europeu, poderiam reforçar a dimensão democrática da União".