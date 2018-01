Actualidade

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, instou hoje o Governo a ter uma "intervenção urgente" face a atitudes "prepotentes e arrogantes" por parte da administração dos CTT.

"Estamos aqui para reafirmar a solidariedade da CGTP com os trabalhadores cujos postos de trabalho estão em risco e com as populações que merecem melhores serviços. Além de que o Governo tem de ter uma intervenção urgente face a atitudes prepotentes e arrogantes contrárias aos interesses dos serviços públicos e que a administração dos CTT está a ter", disse à Lusa Arménio Carlos.

O dirigente sindical falava à Lusa à porta da estação dos CTT das Olaias, em Lisboa, uma das oito que hoje encerraram e na qual foi realizado um protesto contra o fecho das estações dos CTT e pela reversão da sua privatização, que contou ainda com a presença do Movimento de Utentes de Serviços Públicos e elementos do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações.