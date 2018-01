Actualidade

O relatório preliminar do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), divulgado hoje, revela que a segurança da bancada do estádio do Estoril e a dos adeptos nunca esteve em causa, segundo comunicado do presidente da Câmara de Cascais.

No comunicado, Carlos Carreiras salienta que, apesar de ainda ir estudar em pormenor o relatório, este dissipa as dúvidas quanto ao facto de a segurança da estrutura e dos adeptos nunca ter estado em causa, "nem no jogo de 15 de janeiro [com o FC Porto], nem no passado".

Carlos Carreiras destaca que o relatório salienta ainda o facto de "até à data" não terem sido detetadas "evidências de comportamento estrutural anómalo".