Ajuda externa

Os bancos portugueses com níveis mais elevados de crédito malparado comprometeram-se junto das autoridades europeias a reduzir os rácios destes ativos problemáticos de 22% para 10% até 2021, segundo a Comissão Europeia.

"Os seis bancos portugueses com os níveis mais elevados de crédito não performativo [NPL, na sigla em inglês] apresentaram planos a cinco anos para a redução do malparado ao Banco de Portugal e ao Mecanismo Único de Supervisão", afirma a Comissão Europeia no relatório sobre à missão pós-programa de ajustamento que decorreu no final do ano passado e divulgado hoje.

Segundo Bruxelas, estes bancos tinham um rácio médio de NPL de 22% até ao final de 2016 e, agora, "estão a planear reduzi-lo para 10% até 2021?.