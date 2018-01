Actualidade

O Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou hoje que França "precisa" da Alemanha para reformar a Europa, a dois dias de uma votação crucial para a formação de um governo de coligação entre os conservadores e os social-democratas alemães.

"O que simplesmente posso dizer é que a ambição [do programa europeu francês] que carregamos não pode ser concretizada sozinha e que precisa de ser conjugada com a ambição alemã", disse o chefe de Estado francês, numa conferência de imprensa conjunta com a chanceler alemã, Angela Merkel, no Eliseu (sede da Presidência francesa).

Este encontro entre Macron e Merkel, o primeiro desde o anúncio do acordo de princípio firmado pelos conservadores alemães liderados pela chanceler Angela Merkel e pelo Partido Social-Democrata (SPD) de Martin Schulz, esteve centrado no futuro da Europa e nas prioridades de Paris e de Berlim.