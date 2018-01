Actualidade

O ciclista português Ivo Oliveira venceu a Taça do Mundo na disciplina de corrida por pontos, ao ser hoje terceiro na última prova pontuável, disputada em Minsk, garantindo assim o apuramento de Portugal para o Mundial.

O terceiro posto na corrida de hoje é o melhor lugar de sempre de um luso em corridas da Taça do Mundo, com Ivo Oliveira (41 pontos) a ser apenas batido pelo holandês Jan Willem van Schip, primeiro (75 pontos), e por Lok Cheung King, de Hong Kong, segundo (50 pontos).

Depois do quarto lugar na etapa de Pruszków, Polónia, o terceiro posto de hoje colocou Ivo Oliveira a fechar a Taça do Mundo com 775 pontos, mais 50 do que o grego Christos Volikakis e mais 135 do que Lok Cheung King.