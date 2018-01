Actualidade

O treinador de futebol do Benfica, Rui Vitória, mostrou-se hoje despreocupado com a ausência do habitual lateral-direito André Almeida na receção de sábado ao Desportivo de Chaves e apontou o triunfo como objetivo.

Rui Vitória, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os flavienses, não adiantou o nome que irá ocupar o lugar, e salientou que a equipa está preparada para essas situações, motivo pelo qual tem dois jogadores por posição.

Certo é que para o treinador dos tetracampeões nacionais este é o melhor momento da época, fruto do rendimento da equipa que culmina com os triunfos conquistados.