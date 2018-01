Actualidade

Um golo de Edinho, na conversão de uma grande penalidade, permitiu hoje ao Vitória de Setúbal empatar 1-1 na receção ao Sporting, no jogo de abertura da 19.ª jornada da I Liga de futebol.

Os 'leões' estavam em vantagem desde os 31 minutos com um golo de Bruno Fernandes, o oitavo no presente campeonato, mas os sadinos ainda chegaram à igualdade nos descontos, através de uma grande penalidade convertida por Edinho, aos 90+5.

Com este empate, o Sporting mantém a liderança do campeonato com 47 pontos, mais dois do que o FC Porto, que recebe ainda hoje o Tondela e tem a segunda parte do jogo com o Estoril Praia em atraso, enquanto o Vitíoria é 17.º e penúltimo com 14 pontos, os mesmos do Desportivo das Aves, 13.º.