Actualidade

Um golo de Marega, aos 13 minutos, permitiu hoje ao FC Porto vencer por 1-0 na receção ao Tondela e assumir a liderança da I Liga de futebol, em jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol.

Com este golo, Marega tornou-se o melhor marcador do FC Porto com 15 golos, contra os 14 de Aboubakar, numa lista liderada por Jonas, do Benfica, com 21.

A vitória deixa o FC Porto, que ainda tem a segunda parte do jogo com o Estoril Praia por disputar, novamente na liderança da prova com 48 pontos, mais um do que o Sporting, que hoje empatou 1-1 em Setúbal, enquanto o Tondela é 10.º com 22.