Actualidade

O futebolista Majeed Waris foi hoje oficializado como reforço do FC Porto até ao final da época, por empréstimo do Lorient, ficando os dragões' com opção de compra.

"Não estou aqui pelo meu nome. Estou muito contente e pronto para dar tudo para que o clube tenha sucesso e ganhe troféus", afirmou o jogador ao Porto Canal.

Waris espera criar uma boa sintonia com os companheiros de posição, nomeadamente os também africanos Aboubakar, Marega e Brahimi: "São jogadores fantásticos, marcam quase sempre. Também estou aqui para os ajudar a marcar mais golos e a que a equipa ganhe. Provavelmente poderemos marcar mais alguns golos juntos. É isso o mais importante: não quem marca mas fazermo-lo juntos."