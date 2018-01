Actualidade

O ex-Presidente do Brasil Fernando Collor de Mello anunciou hoje que tentará ser eleito chefe de Estado nas próximas presidenciais do Brasil, que ocorrem em outubro deste ano.

"Este é um dos momentos mais importantes da minha vida, tanto como pessoa, como homem público. Hoje, a minha decisão foi tomada. Sou, sim, pré-candidato à Presidência da República. Obrigado, e vamos à vitória ", disse o político, durante uma entrevista a uma rádio do Estado brasileiro de Alagoas.

Collor de Mello governou o Brasil entre os anos de 1990 e 1992, mas acabou renunciando antes de ser oficialmente destituído do cargo, por entre denúncias de corrupção e protestos em massa no país, que foram organizados principalmente por jovens que saíram às ruas com o rosto pintado de verde e amarelo, pedindo sua saída da Presidência.