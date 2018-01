Actualidade

O exército turco anunciou que realizou hoje novos ataques contra a milícia curda das Unidades de Proteção Popular (YPG) no norte da Síria, enquanto uma ofensiva terrestre parece iminente.

As forças armadas turcas afirmaram ter atingido as posições da YPG "em legítima defesa", em resposta a tiroteios na região síria do Afrine, controlada pela milícia curda, considerada por Ancara uma organização terrorista.

Ataques similares já haviam ocorrido na sexta-feira, confirmou o exército.