Actualidade

Onze pessoas morreram e 46 ficaram feridas na Turquia, na noite de sexta-feira para sábado, quando um autocarro embateu contra árvores numa autoestrada, anunciaram fontes oficiais.

O autocarro transportava essencialmente famílias que se dirigiam para uma estância de esqui em Uludag (noroeste), de acordo com a agência de notícias Dogan.

Não são claras as causas do acidente, já que a estrada não estava nem molhada e nem congelada, de acordo com Ozdemir Cakacak, governador da região de Eskisehir, onde ocorreu o acidente.