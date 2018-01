Actualidade

O Ministério Público esclareceu hoje que as escutas da Operação Marquês, atacadas por dezenas de vírus informáticos, foram contaminadas "no momento da interceção", e não no procedimento de cópia dos ficheiros ou no processo de análise durante a investigação.

O jornal "Público" noticia hoje que as escutas da Operação Marquês entregues aos advogados foram atacadas por vírus informáticos, ao ponto de terem ficado "imprestáveis, pelo menos por enquanto", segundo o advogado de José Sócrates.

Em meados do mês passado, os representantes legais do ex-primeiro-ministro José Sócrates foram informados pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) de que podiam levantar os discos que lá tinham deixado para que neles fossem gravadas todas as interceções telefónicas.