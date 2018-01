PyeongChang2018

O Comité Olímpico Internacional disse hoje que 22 atletas norte-coreanos vão competir nos Jogos Olímpicos de Inverno na cidade sul-coreana de PyeongChang, agendados para fevereiro, e que as equipas das duas Coreias vão desfilar juntas na cerimónia de abertura.

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, indicou que os atletas da Coreia do Norte vão competir em cinco modalidades desportivas, incluindo numa equipa feminina conjunta de hóquei no gelo, composta por atletas das duas Coreias.

Patinagem artística no gelo, patinagem de velocidade em pista curta, esqui alpino e esqui de fundo são as outras modalidades que terão atletas norte-coreanos.