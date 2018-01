Actualidade

Quatro meses após o furacão Maria, que terá causado mais de um milhar de mortos, cerca de 40% da população de Porto Rico permanece sem eletricidade e continua a aguardar pelas ajudas aprovadas pelo Congresso norte-americano.

A ilha, fustigada a 20 de setembro do ano passado pelo furacão Maria, que significou um antes e um depois para este território do Caribe, com cerca de 3,5 milhões de habitantes, espera "com desespero" ainda hoje pela ajuda financeira aprovada por Washington para ajudar o país, que se encontra numa situação financeira crítica.

Segundo uma reportagem da agência de notícias espanhola EFE, hoje divulgada, o panorama naquele país não convida ao otimismo, uma vez que a autoridade de energia elétrica do Estado só conseguiu devolver a eletricidade a 63,5% da população, de acordo com dados oficiais também hoje divulgados, uma percentagem que muitos descrevem como inadmissível num território que é um estado livre associado dos Estados Unidos da América, o país mais poderoso do mundo.