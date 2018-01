Actualidade

Os eleitos locais do BE vão avançar com deliberações para uma regularização extraordinária de trabalhadores precários, a apresentar nas assembleias de freguesia e municipais, anunciou hoje o dirigente bloquista e vereador em Lisboa Ricardo Robles.

"Os autarcas do BE vão avançar com iniciativas nas assembleias municipais e nas assembleias de freguesia de propostas de deliberação para que processo de regularização extraordinário de precários nas autarquias e no setor empresarial local se inicie desde já", anunciou Ricardo Robles, em conferência de imprensa, na sede do partido, em Lisboa.

Nos órgãos autárquicos em que o Bloco não esteja representado, tal poderá acontecer através da mobilização de ativistas do BE e de cidadãos, em geral, em petições no mesmo sentido, sustentou o dirigente e autarca bloquista.