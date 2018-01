Actualidade

Cerca de duas dezenas de veículos participaram hoje numa marcha lenta na Estrada Nacional (EN) 125, entre as cidades de Portimão e de Lagos, no Algarve, em protesto contra a cobrança de portagens na Via Infante de Sagres (A22).

Promovida pelo movimento cívico Comissão de Utentes da Via do Infante (CUVI), a marcha lenta teve início por volta das 16:30, em Portimão, percorrendo a EN125 até à cidade de Lagos, numa distância de cerca de 20 quilómetros, em cerca de hora e meia, acompanhada de perto pela Guarda Nacional Republicana.

Em cartazes colocados nas viaturas podia ler-se: "EN125 estrada da morte? O cemitério do Algarve", "Suspensão das portagens" e "6 anos a destruir o Algarve".