Actualidade

O papa Francisco elogiou hoje a onda de solidariedade registada depois das inundações na sequência do fenómeno "El Niño", que devastaram Trujillo, no Peru, no ano passado.

Francisco falava no âmbito da missa que celebrou em Huachaco, em frente a uma praia, ponto de encontro de surfistas, no segundo dia da sua vida ao Peru.

O pontífice afirmou que nestas localidades muitos ganham a vida no mar e é nele onde "se vivem muitos dos nossos cansaços diários: o poder continuar a sustentar a família, e dar-lhe o que a ajudará a construir um futuro melhor".