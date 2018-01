Actualidade

Um grupo de jovens do movimento de Cidadãos Inconformados com a crise política na Guiné-Bissau exigiu hoje a realização em maio de eleições gerais antecipadas para acabar com o impasse no país.

Sumaila Djaló, porta-voz do movimento, disse à Lusa que a Guiné-Bissau deve organizar eleições legislativas, que seriam no calendário normal, e as presidenciais, que seriam antecipadas, ainda este ano, "porque o Presidente perdeu a capacidade de resolver a crise", referindo-se ao chefe do Estado.

Num comício com pouca adesão, no largo da meteorologia, em Bissau, Djaló notou que José Mário Vaz, antes de marcar a data de eleições gerais, deve nomear um novo governo, dentro do quadro constitucional, dissolver o Parlamento e deixar o cargo de livre vontade.