Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhou hoje as afirmações do ministro dos Negócios Estrangeiros português sobre as relações de Portugal com Angola, defendendo que "politicamente, diplomaticamente", estão num bom plano.

"Não queria agora comentar nada. O senhor ministro dos Negócios Estrangeiros já disse que as relações diplomáticas estão a correr em muito bom plano, ele até utilizou a palavra excelentes", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa quando confrontado com a possibilidade de Angola encerrar nove embaixadas e 18 consulados-gerais, nomeadamente em Lisboa, Faro e Macau, além de 10 representações comerciais, incluindo em Portugal.

Remetendo para essas declarações do chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva, o Presidente da República vincou: "Politicamente, diplomaticamente, é verdade".