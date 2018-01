Actualidade

O jogador Paulinho despediu-se hoje do Portimonense e vai rumar ao FC Porto, no qual se vai apresentar no domingo para fazer exames médicos, revelou o médio no final do encontro com o Sporting de Braga.

"Vou hoje para o Porto e amanhã [domingo] vou apresentar-me no Dragão para fazer exames médicos", disse aos jornalistas o médio, de 23 anos, que há dois anos representa os algarvios, depois de ter representado outro clube algarvio, o Farense.

Paulinho revelou que vai para o FC Porto por empréstimo até ao final da época, embora tenha "esperança que a sua permanência seja por mais tempo".